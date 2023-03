Il sorteggio europeo accende l’allarme ultras: a Roma torna il Feyenoord, derby di Champions e i nazionalisti del Lech Poznan a Firenze (Di venerdì 17 marzo 2023) Le urne dei sorteggi delle coppe europee hanno detto bene alle squadre italiane ma non al Viminale. Mentre a Napoli ancora si contano i danni per la guerriglia urbana scatenata dagli ultras dell’Eintracht Francoforte e quelli partenopei, gli incroci dei quarti di Champions, Europa League e Conference League fanno salire l’allarme nelle stanze del ministero. C’è una partita cerchiata in rosso: Roma-Feyenoord. Ma non è l’unica a preoccupare questure e funzionari, perché nei prossimi quaranta giorni bisognerà gestire due derby di Champions tra Napoli e Milan, nonché la trasferta degli ultras nazionalisti del Lech Poznan a Firenze nei quarti di Conference League. Senza contare l’impegno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Le urne dei sorteggi delle coppe europee hanno detto bene alle squadre italiane ma non al Viminale. Mentre a Napoli ancora si contano i danni per la guerriglia urbana scatenata daglidell’Eintracht Francoforte e quelli partenopei, gli incroci dei quarti di, Europa League e Conference League fanno salirenelle stanze del ministero. C’è una partita cerchiata in rosso:. Ma non è l’unica a preoccupare questure e funzionari, perché nei prossimi quaranta giorni bisognerà gestire dueditra Napoli e Milan, nonché la trasferta deglidelnei quarti di Conference League. Senza contare l’impegno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - fisco24_info : Conference League, sorteggio quarti: Fiorentina-Lech Poznan: (Adnkronos) - Questo il responso dell'urna di Nyon per… - MMoretti24 : Alla luce del sorteggio, banalmente solo un pensiero mi passa per la testa: se in F ci arriva una tra Napoli, Inter… - Moussolinho : @GiorgioGigante È la prima volta a memoria che abbiamo sculato in un sorteggio europeo - LaLuciM : Quella solita sana serenità che regna sovrana dopo ogni sorteggio europeo. Stavolta con l'aggravante delle italiane… -

Champions League, Europa League e Conference: i sorteggi Il sorteggio di Nyon ha decretato una riedizione di Roma - Feyenoord, proprio come quando a Tirana nel maggio scorso Josè Mourinho completava il suo grande Slam europeo vincendo la finale della ... Milan, Pioli dà un consiglio a Leao e avverte il Napoli per la Champions Inevitabile un commento sul sorteggio di Champions League e il derby europeo con il Napoli : Sara una gara affascinante che affronteremo con ambizione. Giocheremo per passare il turno . Ho sentito ... Cotoletta vs Pizza. The italian job in Champions ...de ' Il Milanese Imbruttito ' i rossoneri in Champions League beccano una italiana al sorteggio per ... Il DNA dei rossoneri è sempre stato europeo e internazionale. Il Milan tende a esaltarsi spesso ... Ildi Nyon ha decretato una riedizione di Roma - Feyenoord, proprio come quando a Tirana nel maggio scorso Josè Mourinho completava il suo grande Slamvincendo la finale della ...Inevitabile un commento suldi Champions League e il derbycon il Napoli : Sara una gara affascinante che affronteremo con ambizione. Giocheremo per passare il turno . Ho sentito ......de ' Il Milanese Imbruttito ' i rossoneri in Champions League beccano una italiana alper ... Il DNA dei rossoneri è sempre statoe internazionale. Il Milan tende a esaltarsi spesso ... Sorteggi Europa League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli Corriere dello Sport Europa League, la Roma pesca il Feyenoord: ricordi di notti magiche per Mourinho Un sorteggio che si può definire fortunato con gli uomini di ... la notte magica di Mourinho Tra i precedenti che hanno visto le due squadre scontrarsi nelle coppe europee c’è quello in cui la Roma ha ... BEDNAREK (LECH), Preferivo giocare prima in trasferta Filip Bednarek, portiere del Lech Poznan ha commentato il sorteggio con la Fiorentina al sito ufficiale della squadra polacca: "Siamo ai quarti di finale di una competizione europea e dunque ogni ... Un sorteggio che si può definire fortunato con gli uomini di ... la notte magica di Mourinho Tra i precedenti che hanno visto le due squadre scontrarsi nelle coppe europee c’è quello in cui la Roma ha ...Filip Bednarek, portiere del Lech Poznan ha commentato il sorteggio con la Fiorentina al sito ufficiale della squadra polacca: "Siamo ai quarti di finale di una competizione europea e dunque ogni ...