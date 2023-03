Il sorteggio di Champions League sorride alle italiane (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - Urna benevola con le squadre italiane per i quarti di Champions League con gli accoppiamenti Milan-Napoli e Benfica-Inter. Al di là dell'insidia di un derby italiano e di un avversario di valore come il club portoghese, il sorteggio apre la strada per avere un'italiana nella finale di Istanbul del 19 giugno, visto che le vincenti delle due sfide si affronteranno poi tra di loro e una tra Milan e Napoli ci sarà al 100%. Inoltre nell'altro lato del tabellone le super favorite Manchester City e Bayern Monaco si affronteranno tra loro, eliminando una super favorita, mentre il Real Madrid è stato abbinato con il Chelsea con ritorno a Stamford Bridge. Il Napoli, approdato ai quarti per la prima volta nella sua storia, è la vera mina vagante del torneo. Con i rossoneri (andata a San Siro il 12 aprile, ritorno al ... Leggi su agi (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - Urna benevola con le squadreper i quarti dicon gli accoppiamenti Milan-Napoli e Benfica-Inter. Al di là dell'insidia di un derby italiano e di un avversario di valore come il club portoghese, ilapre la strada per avere un'italiana nella finale di Istanbul del 19 giugno, visto che le vincenti delle due sfide si affronteranno poi tra di loro e una tra Milan e Napoli ci sarà al 100%. Inoltre nell'altro lato del tabellone le super favorite Manchester City e Bayern Monaco si affronteranno tra loro, eliminando una super favorita, mentre il Real Madrid è stato abbinato con il Chelsea con ritorno a Stamford Bridge. Il Napoli, approdato ai quarti per la prima volta nella sua storia, è la vera mina vagante del torneo. Con i rossoneri (andata a San Siro il 12 aprile, ritorno al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : Se l'#Inter batte il #Benfica, ci sarà UN'ITALIANA IN FINALE DI CHAMPIONS. È IL MIGLIOR SORTEGGIO DELLA STORIA - marifcinter : #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italian… - sportface2016 : Milan, #Salvini sul sorteggio di Champions: “Siamo ottimisti e fiduciosi, nulla è impossibile” - JMC1899 : RT @NonEvoluto: L'esito del sorteggio pone l'attenzione su un serio problema: l'occupazione a #SanSiro di posti non dedicati alla tifoseria… - mvb66 : RT @NonEvoluto: L'esito del sorteggio pone l'attenzione su un serio problema: l'occupazione a #SanSiro di posti non dedicati alla tifoseria… -