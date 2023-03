Il sondaggione che incorona Salvini: dove vola. Terremoto su Conte e Schlein (Di venerdì 17 marzo 2023) Boom per la Lega di Matteo Salvini: lo certifica la Supermedia Youtrend, secondo cui il Carroccio sarebbe arrivato al 9,2% dei consensi, acquistando un +0,4 rispetto alla Supermedia di due settimane fa. Ad acquisire punti è anche il Pd, che gode ancora della novità di Elly Schlein segretaria. I dem sono cresciuti del 2% arrivando al 19,2 e confermandosi secondo partito. Al primo posto, nonostante un lieve calo (-1,2), c'è sempre FdI di Giorgia Meloni al 29,2%. Il Pd, comunque, starebbe guadagnando consensi soprattutto a spese del M5s di Giuseppe Conte, che in due settimane ha perso l'1,1% dei consensi scendendo al 15,9, dietro ai dem. Poi c'è la Lega e a seguire il Terzo Polo di Carlo Calenda al 7,6, con un incremento dello 0,4. Subito dopo Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,9, con un calo dello 0,1. Giù, probabilmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Boom per la Lega di Matteo: lo certifica la Supermedia Youtrend, secondo cui il Carroccio sarebbe arrivato al 9,2% dei consensi, acquistando un +0,4 rispetto alla Supermedia di due settimane fa. Ad acquisire punti è anche il Pd, che gode ancora della novità di Ellysegretaria. I dem sono cresciuti del 2% arrivando al 19,2 e confermandosi secondo partito. Al primo posto, nonostante un lieve calo (-1,2), c'è sempre FdI di Giorgia Meloni al 29,2%. Il Pd, comunque, starebbe guadagnando consensi soprattutto a spese del M5s di Giuseppe, che in due settimane ha perso l'1,1% dei consensi scendendo al 15,9, dietro ai dem. Poi c'è la Lega e a seguire il Terzo Polo di Carlo Calenda al 7,6, con un incremento dello 0,4. Subito dopo Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,9, con un calo dello 0,1. Giù, probabilmente ...

