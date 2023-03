Il sindaco saggio e i genitori incivili (Di venerdì 17 marzo 2023) Il primo cittadino di Mandello Del Lario ha chiuso lo stadio dei ragazzi. Perché gli adulti insultavano gli avversari e incitavano alla violenza. Vanificando il valore del gioco.Ci sono situazioni nelle quali per educare le persone occorre dare segnali forti, molto forti. Nessun tipo di violenza, ovviamente, ma sempre tenendo conto dell’antico detto «o con le buone o con le cattive». Si è comportato così Riccardo Fasoli, sindaco di un comune in provincia di Lecco, Mandello del Lario, che si è trovato a dover chiudere il piccolo stadio al pubblico (soprattutto a genitori e parenti dei giovani atleti) perché bestemmie, insulti razzisti, scontri fra genitori fino alle botte, gli hanno fatto dire: «Mi vergogno di quel che accade, così non si può continuare». Una domenica di febbraio è anche esploso un ordigno non meglio specificato che ha ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) Il primo cittadino di Mandello Del Lario ha chiuso lo stadio dei ragazzi. Perché gli adulti insultavano gli avversari e incitavano alla violenza. Vanificando il valore del gioco.Ci sono situazioni nelle quali per educare le persone occorre dare segnali forti, molto forti. Nessun tipo di violenza, ovviamente, ma sempre tenendo conto dell’antico detto «o con le buone o con le cattive». Si è comportato così Riccardo Fasoli,di un comune in provincia di Lecco, Mandello del Lario, che si è trovato a dover chiudere il piccolo stadio al pubblico (soprattutto ae parenti dei giovani atleti) perché bestemmie, insulti razzisti, scontri frafino alle botte, gli hanno fatto dire: «Mi vergogno di quel che accade, così non si può continuare». Una domenica di febbraio è anche esploso un ordigno non meglio specificato che ha ...

