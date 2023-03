Il sindaco di Sesto: «Contatti col Milan: decisione a settimane» (Di venerdì 17 marzo 2023) Zona La Maura e Sesto San Giovanni. Si è ridotta a due la lista delle possibili aree che potrebbero veder nascere il nuovo stadio del Milan. A confermarlo è il sindaco della città dell’hinterland Milanese, Roberto De Stefano: «Le due opzioni rimangono in parallelo e mi sembra che siano rimaste solo queste da valutare». Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) Zona La Maura eSan Giovanni. Si è ridotta a due la lista delle possibili aree che potrebbero veder nascere il nuovo stadio del. A confermarlo è ildella città dell’hinterlandese, Roberto De Stefano: «Le due opzioni rimangono in parallelo e mi sembra che siano rimaste solo queste da valutare». Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

