Il salvataggio di First Republic spinge le Borse, sprint di Eni (Di venerdì 17 marzo 2023) Difficile però che gli indici chiudano la settimana in positivo, visti i ribassi delle sedute precedenti. La volatilità sarà amplificata dalle cosiddette «tre streghe». Euro si rafforza, modesto rialzo del greggio, prezzi del gas in aumento. Spread scende a 187 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 17 marzo 2023) Difficile però che gli indici chiudano la settimana in positivo, visti i ribassi delle sedute precedenti. La volatilità sarà amplificata dalle cosiddette «tre streghe». Euro si rafforza, modesto rialzo del greggio, prezzi del gas in aumento. Spread scende a 187 punti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SfrenzyChannel : Le banche in soccorso di #FirstRepublic. Salvataggio miliardario per un altro istituto statunitense: la #FED ha mes… - bizcommunityit : #Borsa: salvataggio First Republic da' fiato ai listini, Milano +1,3% (RCO) - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - PAOLAMALACRIDA : RT @HuffPostItalia: First Republic bank: accordo per salvataggio, 30 mld da 11 banche statunitensi - infoiteconomia : First Republic bank: accordo per salvataggio, 30 mld da 11 banche statunitensi - quoted_business : Accordo per il salvataggio dell’istituto di credito maggiormente a rischio fallimento dopo Silicon Valley Bank… -