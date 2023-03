Il saluto del presidente del Consiglio all’ambasciatore dell’UK in Italia (Di venerdì 17 marzo 2023) Il messaggio di saluto del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, all’ambasciatore del Regno Unito in Italia, Edward Llewellyn, in occasione del “Pontignano Forum” ha caratterizzato il seguente dettato come relazionato il Giornale Dipoomatico: «Egregio Ambasciatore Llewellyn, sono onorata di inviare il mio saluto e quello dell’intero Governo Italiano ai lavori del Convegno di Pontignano, che quest’anno si celebra in via eccezionale a Roma e che nel tempo è diventato uno degli appuntamenti principali per consolidare e rafforzare i legami che uniscono Italia e Regno Unito. Ringrazio l’Ambasciata britannica, il British Council e il Co-presidente del Convegno, Lord David Willetts, per il lavoro che da anni portano avanti in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) Il messaggio dideldeldei Ministri, Giorgia Meloni,del Regno Unito in, Edward Llewellyn, in occasione del “Pontignano Forum” ha caratterizzato il seguente dettato come relazionato il Giornale Dipoomatico: «Egregio Ambasciatore Llewellyn, sono onorata di inviare il mioe quello dell’intero Governono ai lavori del Convegno di Pontignano, che quest’anno si celebra in via eccezionale a Roma e che nel tempo è diventato uno degli appuntamenti principali per consolidare e rafforzare i legami che unisconoe Regno Unito. Ringrazio l’Ambasciata britannica, il British Council e il Co-del Convegno, Lord David Willetts, per il lavoro che da anni portano avanti in ...

