Il retroscena: cosa c'è dietro al mancato accordo tra Meta e SIAE (Di venerdì 17 marzo 2023) Tra le righe dei due comunicati stampa sul mancato accordo tra SIAE e Meta, si può ricostruire la cornice all'interno della quale si è generato questo caos generale che, dal pomeriggio di ieri, ha portato alla cancellazione di migliaia di tracce musicali dai cataloghi e dalle librerie di Facebook e Instagram. Perché la discussione tra le due società è andata avanti per diverso tempo, prima di deflagrare nel primo pomeriggio di giovedì 16 marzo. Si parla di royalties, ma soprattutto di come effettuare un calcolo per poter procedere con un contratto equo tra le due realtà. LEGGI ANCHE > SIAE e Meta hanno interrotto i loro rapporti: ora che succede? Per analizzare nelle pieghe di questo braccio di ferro – ricordando che, trattandosi di accordi di tipo commerciali, lo strappo potrebbe ...

