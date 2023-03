Il programma gare della 22ª giornata. Apre il turno il match Salernitana-Vis Mediterranea (Di venerdì 17 marzo 2023) Foto da pagina Facebook US Città di Pontedera CF Domenica 19 marzo scatta la 22ª giornata del Campionato nazionale Serie C femminile con calcio di inizio alle ore 14.30. Apre il turno sabato 18 la gara: Salernitana-Vis Mediterranea (C). Le designazioni arbitrali Girone A: Azalee Solbiatese-Spezia (Sacco di Novara), Pinerolo-Freedom (Santeramo di Monza), Angelo Baiardo-Città di Pontedera (Fichera di Milano), Orobica Calcio Bergamo-Real Meda (Teghille di Collegno), Independiente Ivrea-Su Planu (Passarotti di Mantova) Girone B: Orvieto-Centro Storico Lebowski (Velocci di Frosinone), Lumezzane-Jesina (Carrisi di Padova), Padova-Triestina (Limonta di Lecco), Sambenedettese-Portogruaro (Cortale di Locri), Villorba-Venezia (Catanzaro di Catanzaro) Girone C: Salernitana-Vis ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Foto da pagina Facebook US Città di Pontedera CF Domenica 19 marzo scatta la 22ªdel Campionato nazionale Serie C femminile con calcio di inizio alle ore 14.30.ilsabato 18 la gara:-Vis(C). Le designazioni arbitrali Girone A: Azalee Solbiatese-Spezia (Sacco di Novara), Pinerolo-Freedom (Santeramo di Monza), Angelo Baiardo-Città di Pontedera (Fichera di Milano), Orobica Calcio Bergamo-Real Meda (Teghille di Collegno), Independiente Ivrea-Su Planu (Passarotti di Mantova) Girone B: Orvieto-Centro Storico Lebowski (Velocci di Frosinone), Lumezzane-Jesina (Carrisi di Padova), Padova-Triestina (Limonta di Lecco), Sambenedettese-Portogruaro (Cortale di Locri), Villorba-Venezia (Catanzaro di Catanzaro) Girone C:-Vis ...

