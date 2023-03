Il “Processo alla solidarietà” di Mimmo Lucano fa tappa a Napoli

(Di venerdì 17 marzo 2023) Fail prossimo 22 marzo il gruppo di sostenitori di Domenicoche ha curato la pubblicazione del libro “– La giustizia e il caso Riace” (di Giovanna Procacci, Domenico Rizzuti, Fulvio Vassallo Paleologo) sulla sentenza del Tribunale di Locri (settembre 2021) all’ex sindaco di Riace, proprio nei giorni in cui entra nel vivo ild’Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria. L’evento inizierà alle 16:00 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (via Monte di Dio 14,). L’ingresso è libero. Il “”: raccontare per ricordare A presentare il volume edito da Castelvecchi, nel prestigioso Istituto Italiano per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Stretta alle intercettazioni, limiti alle misure cautelari e bavaglio ancora più stretto alla cronaca, ritorno alla… - fattoquotidiano : Alla Camera governo e renziani/calendiani convergono sul processo penale, spianando la strada parlamentare alla rif… - ultimora_pol : Le mozioni approvate oggi in materia di processo penale riguardano: Ritorno alla prescrizione, allentamento della c… - OsservEsteri : #Turchia #Svezia #NATO Recep Tayyip #Erdogan (#AKP|Destra): 'La Turchia proseguirà i colloqui con la Svezia in meri… - OsservEsteri : #Turchia #Finlandja #NATO Recep Tayyip #Erdogan (#AKP|Destra): 'La Turchia ha deciso di avviare il processo di ades… -

...MIDAC hanno dato il via ad attività di ricerca e sviluppo indispensabili per poter arrivare...migliori tecnologie per lo smontaggio automatico delle batterie al litio e per il successivo...... ma e' tornata al suodecisionale "dipendente dai dati", citando l'accresciuta incertezza ... L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordineveridicita', ...Oltreliquidità e alle sue partecipazioni in SVB Capital e SVB Securities, detiene altri conti ... "Ildel Chapter 11 consentirà a SVB Financial Group di preservare il valore mentre valuta ...

Il maxi-processo alla mafia cinese non inizia più: altro rinvio per difetto di notifica Il Fatto Quotidiano

Il processo che ne derivò contro i vertici della polizia di ... potuto non comprendere che quella donna era senz’altro la compagna del latitante sfuggito alla cattura, già identificata in passato come ...Per tre anni, mentre si svolgeva il processo è rimasto in prigione ... anni 2.500 persone sono finite in carcere – spesso ingiustamente – perché erano alla guida di un’imbarcazione. Ma gli effetti di ...