(Di venerdì 17 marzo 2023) Fail prossimo 22 marzo il gruppo di sostenitori di Domenicoche ha curato la pubblicazione del libro “– La giustizia e il caso Riace” (di Giovanna Procacci, Domenico Rizzuti, Fulvio Vassallo Paleologo) sulla sentenza del Tribunale di Locri (settembre 2021) all’ex sindaco di Riace, proprio nei giorni in cui entra nel vivo ild’Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria. L’evento inizierà alle 16:00 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (via Monte di Dio 14,). L’ingresso è libero. A presentare il volume edito da Castelvecchi, nel prestigioso Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di via Monte di Dio, saranno alcuni dei curatori dell’opera che sono anche tra i principali ...

Il "Processo alla solidarietà" di Mimmo Lucano fa tappa a Napoli

