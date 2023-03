Il presidente dell’Uganda Museveni: “Omosessuali deviati” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente ugandese Yoweri Museveni ha definito “deviati” i membri della comunità Lgbt e ha esortato a fare delle indagini sull’Omosessualità. Intanto i parlamentari del Stato conservatrice dell’Africa orientale si preparano a votare un disegno di legge anti-gay. “Deviazione dalla normalità” L’Uganda è nota per la sua intolleranza verso l’Omosessualita? (Isaac Kasamani)La proposta, approdata in Parlamento all’inizio del mese di marzo, inasprisce le pene per chi è coinvolto in relazioni con persone dello stesso sesso, fissando una condanna fino a dieci anni di carcere e provocando così le critiche delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani. In un discorso ai legislatori, Museveni, che governa l’Uganda dal 1986, ha usato parole dure nei confronti dei membri della comunità ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilugandese Yoweriha definito “” i membri della comunità Lgbt e ha esortato a fare delle indagini sull’tà. Intanto i parlamentari del Stato conservatrice dell’Africa orientale si preparano a votare un disegno di legge anti-gay. “Deviazione dalla normalità” L’Uganda è nota per la sua intolleranza verso l’ta? (Isaac Kasamani)La proposta, approdata in Parlamento all’inizio del mese di marzo, inasprisce le pene per chi è coinvolto in relazioni con persone dello stesso sesso, fissando una condanna fino a dieci anni di carcere e provocando così le critiche delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani. In un discorso ai legislatori,, che governa l’Uganda dal 1986, ha usato parole dure nei confronti dei membri della comunità ...

