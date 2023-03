Il presidente brasiliano Lula in Cina dal 26 al 31 marzo (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva visiterà la Cina dal 26 al 31 marzo prossimi, su invito del presidente Xi Jinping. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Pechino. . 17 marzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) IlLuiz Inacioda Silva visiterà ladal 26 al 31prossimi, su invito delXi Jinping. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Pechino. . 17...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Il presidente brasiliano Lula in Cina dal 26 al 31 marzo - Pixelnewspaper : Il presidente brasiliano #Lula da Silva farà visita a #XiJinping in Cina dal 26 al 31 marzo, lo ha annunciato la po… - simopieranni : RT @LorenzoLamperti: Dal 26 al 31 marzo il presidente brasiliano Lula???? sarà in visita a Pechino???? - LorenzoLamperti : Dal 26 al 31 marzo il presidente brasiliano Lula???? sarà in visita a Pechino???? - Radio1Rai : ??Il presidente brasiliano #Lula visiterà la Cina dal 26 al 31 marzo prossimi, su invito di #XiJinping -