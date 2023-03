Il Premier alla Cgil. Era dal 1996 che non accadeva (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - È il giorno della Premier Giorgia Meloni al congresso della Cgil. Alle 12 il presidente del Consiglio sarà sul palco della kermesse di Rimini davanti ai 986 delegati. Era dal 1996 - l'ultimo è stato Romano Prodi - che non interveniva un capo dell'esecutivo. Il gruppo di minoranza del sindacato ha organizzato un presidio con striscioni e peluche, per ricordare la tragedia di Cutro. La Premier ha già fatto sapere di non temere eventuali fischi. Parlerà di lavoro, ripeterà che il salario minimo non è "la soluzione", ma soprattutto sarà questa la 'vetrina' per illustrare le ricette del governo e spiegare la riforma del fisco. La platea ieri non ha risparmiato critiche a Calenda che oggi ha replicato: "Del sindacato mi colpisce che ti elencano tutta una serie di cose che vogliono senza mai spiegarti come si ... Leggi su agi (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - È il giorno dellaGiorgia Meloni al congresso della. Alle 12 il presidente del Consiglio sarà sul palco della kermesse di Rimini davanti ai 986 delegati. Era dal- l'ultimo è stato Romano Prodi - che non interveniva un capo dell'esecutivo. Il gruppo di minoranza del sindacato ha organizzato un presidio con striscioni e peluche, per ricordare la tragedia di Cutro. Laha già fatto sapere di non temere eventuali fischi. Parlerà di lavoro, ripeterà che il salario minimo non è "la soluzione", ma soprattutto sarà questa la 'vetrina' per illustrare le ricette del governo e spiegare la riforma del fisco. La platea ieri non ha risparmiato critiche a Calenda che oggi ha replicato: "Del sindacato mi colpisce che ti elencano tutta una serie di cose che vogliono senza mai spiegarti come si ...

