Il ponte sullo Stretto? "Per me non sta neanche in piedi": la metamorfosi di Salvini dal "no" del 2016 a "sarà l'opera più green del mondo" (Di venerdì 17 marzo 2023) Per Matteo Salvini è una "giornata storica" dopo "50 anni di chiacchiere". Il Consiglio dei ministri di giovedì sera ha approvato il decreto sul ponte dello Stretto di Messina, seppure "salvo intese" per via delle perplessità della premier Giorgia Meloni. Ma il leader della Lega tira dritto, annuncia già l'inizio dei lavori per il 2024 e assicura che sarà "l'opera più green del mondo" che garantirà lavoro a "decine di migliaia di persone" e "verrà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università italiane e internazionali". Per questo, dice sempre Salvini, sarà "un'opera assolutamente sicura". Strano, perché lui stesso non ha sempre avuto un'opinione così granitica sul ponte sullo ...

