Il Ponte si può fare. Forse. E sarà lunghissima (Di venerdì 17 marzo 2023) L'economista dell'Università di Brescia Carlo Scarpa: “C'è un problema di date e di costi. Ma prima di tutto bisogna capire se il governo reggerà. Anche perché, come già successo in passato, se ne arriva uno nuovo di segno politico differente è altamente probabile che farà naufragare il Ponte” Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 marzo 2023) L'economista dell'Università di Brescia Carlo Scarpa: “C'è un problema di date e di costi. Ma prima di tutto bisogna capire se il governo reggerà. Anche perché, come già successo in passato, se ne arriva uno nuovo di segno politico differente è altamente probabile che farà naufragare il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StufaMarcia1 : RT @doctor_milano: @Cartabellotta Beh invece fino ad ora senza ponte è stato fatto tantissimo per i treni. Magari può essere un volano. Ma… - Ari21009 : RT @Arcansiel80: @ultimora_pol Ma può ripetere ogni anno sempre la stessa filastrocca? Quasi quasi è meglio che torni a parlare del ponte s… - HuffPostItalia : Il Ponte si può fare. Forse. E sarà lunghissima (di L. Bianco) - Restani_Claudio : Bisogna capire una semplice cosa: per rialzare l’economia del #Sud, l’#Assistenzialismo NON può più funzionare! Bi… - AnnettaSarigu : @repubblica Non esistono ragioni illuminate, con gli interessi di parte, vanno contro il bene della nazione. La Sic… -

Ponte Stretto, Musumeci: non e' capriccio ma soluzione necessaria - continua - Il ponte sullo Stretto non avra' ricadute positive una volta realizzato solo per la Campania e la Sicilia, ma serve a dare al Mezzogiorno d'Italia una funzione di base logistica dell'... Il gaming in azienda per attrarre talenti. Ecco tutti i vantaggi ... stando al passo con i tempi e adattandosi alle trasformazioni in corso Una risposta può essere la ... Gaming ponte tra imprese e nuove generazioni Consapevoli di questa tendenza cerchiamo di dare vita ... Riforma del fisco, Meloni sfida Landini in casa sua E chissà quanti per il Ponte. Due anni in politica sono un tempo infinito. In cui può succedere qualunque cosa. Come dimostra la storia degli ultimi dieci anni. A Giorgia Meloni però questi 22 ... - continua - Ilsullo Stretto non avra' ricadute positive una volta realizzato solo per la Campania e la Sicilia, ma serve a dare al Mezzogiorno d'Italia una funzione di base logistica dell'...... stando al passo con i tempi e adattandosi alle trasformazioni in corso Una rispostaessere la ... Gamingtra imprese e nuove generazioni Consapevoli di questa tendenza cerchiamo di dare vita ...E chissà quanti per il. Due anni in politica sono un tempo infinito. In cuisuccedere qualunque cosa. Come dimostra la storia degli ultimi dieci anni. A Giorgia Meloni però questi 22 ... Ponte sullo Stretto: via libera del governo al decreto, ma… TeleAmbiente TV