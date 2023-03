Il più grande spot della pizza di tutti i tempi: quello che la mangia durante gli scontri a Napoli – Il video (Di venerdì 17 marzo 2023) durante gli scontri tra ultras di Napoli ed Eintracht c’è chi aveva troppa fame. E non è riuscito a rinunciare alla pizza. Come il ragazzo protagonista di un video finito su TiktTok e diventato virale sui social. A Piazza del Gesù cominciano gli incidenti e molte persone sono costrette a scappare per ripararsi. Un ragazzo si accorge dei primi problemi e mentre ancora sorregge il cartone morde un trancio di pizza in corsa. su Open Leggi anche: scontri Napoli-Eintracht, la difesa di Piantedosi: «La polizia ha evitato il peggio, ora riflettere sugli strumenti per evitare si ripeta» Napoli, De Laurentiis contro le frange estreme del tifo: «Nessun investimento nello stadio se non teniamo fuori i violenti» – Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023)glitra ultras died Eintracht c’è chi aveva troppa fame. E non è riuscito a rinunciare alla. Come il ragazzo protagonista di unfinito su TiktTok e diventato virale sui social. A Piazza del Gesù cominciano gli incidenti e molte persone sono costrette a scappare per ripararsi. Un ragazzo si accorge dei primi problemi e mentre ancora sorregge il cartone morde un trancio diin corsa. su Open Leggi anche:-Eintracht, la difesa di Piantedosi: «La polizia ha evitato il peggio, ora riflettere sugli strumenti per evitare si ripeta», De Laurentiis contro le frange estreme del tifo: «Nessun investimento nello stadio se non teniamo fuori i violenti» – Il ...

