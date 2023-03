Il pentito Palmeri trovato morto in casa: indicò Messina Denaro come mandante degli attentati a Falcone e Borsellino (Di venerdì 17 marzo 2023) Il collaboratore di giustizia Armando Palmeri è stato trovato morto oggi pomeriggio, 17 marzo 2023, nella sua abitazione di Partinico, Palermo. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, probabilmente per un infarto. Tuttavia, la procura di Palermo sta facendo ulteriori accertamenti. Palmeri fu un testimone fondamentale nel processo di Caltanissetta. Fu infatti lui a indicare Matteo Messina Denaro come mandante degli attentati ai magistrati Falcone e Borsellino. E nonostante non fosse più nel programma di protezione, continuava a essere un testimone importante per le indagini portate avanti dalla procura di Caltanissetta. Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023) Il collaboratore di giustizia Armandoè statooggi pomeriggio, 17 marzo 2023, nella sua abitazione di Partinico, Palermo. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, probabilmente per un infarto. Tuttavia, la procura di Palermo sta facendo ulteriori accertamenti.fu un testimone fondamentale nel processo di Caltanissetta. Fu infatti lui a indicare Matteoai magistrati. E nonostante non fosse più nel programma di protezione, continuava a essere un testimone importante per le indagini portate avanti dalla procura di Caltanissetta.

