Il Pd milanese di becca un tapiro d'oro gigante. Ecco perché (Di venerdì 17 marzo 2023) Valerio Staffelli ha consegnato simbolicamente un enorme tapiro d'oro a Monica Romano, consigliere del Pd, che ha difeso la privacy delle borseggiatrici Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Valerio Staffelli ha consegnato simbolicamente un enormed'oro a Monica Romano, consigliere del Pd, che ha difeso la privacy delle borseggiatrici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aceinibitore : @marcullo02 No questo no ahah ma se si becca il giusto lato tipo questa della.mia foto, una milanese in finale non è così impossibile. -