Il partito olandese nato dalle proteste degli agricoltori ha vinto le elezioni provinciali

(Di venerdì 17 marzo 2023) È un problema per il primo ministro Mark Rutte e il suo piano per ridurre le emissioni generate dagli allevamenti

... in carica dal 2010 e primo ministrocon la maggiore longevità. "Il guadagno storico della ... IlPopolare per la Libertà e la Democrazia di Rutte (VVD) si è dovuto accontentare di una ...Nel sistema parlamentareil Senato ha il potere di respingere le leggi approvate dalla ... E tuttavia l'affermazione deldi van der Plas non può essere ignorata, tanto più se si ...... il suo Movimento degli Agricoltori e dei Cittadini è diventato all'improvviso il primo, ... inBoer Burger Beweging (da cui l'acronimo BBB) è la reazione alle leggi draconiane ...

Olanda, il partito populista rurale fa il botto alle elezioni provinciali Il Manifesto

