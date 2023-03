Il Paradiso delle signore trama 20 marzo | Adelaide caccia Matilde e Tancredi dalla villa

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ladella puntata del 20delrivela chescoprirà il piano die deciderà di prendere una decisione estrema, ma inevitabile. Vittorio, dal canto suo, si metterà al lavoro per contrastare la concorrenza. In merito a Gemma, invece, la ragazza si confiderà con Roberto in merito L'articolo proviene da KontroKultura.