Il nuovo singolo di Lewis Capaldi è How I’m Feeling Now dal docufilm su Netflix (traduzione) (Di venerdì 17 marzo 2023) How I’m Feeling Now è il nuovo singolo di Lewis Capaldi, ma anche la chiusura di un cerchio. Il chitarrista e cantautore pubblica “una canzone sulla mia salute mentale”, come lui stesso dichiara nelle storie Instagram. Parliamo di chiusura di un cerchio perché su Netflix sta per sbarcare il documentario cui il nuovo singolo di Lewis Capaldi dà il titolo: How I’m Feeling Now sbarcherà sulla piattaforma il 5 aprile. Con questa canzone e il docufilm il cantautore si mette completamente a nudo e presenta al pubblico i retroscena dei suoi concerti, dei suoi dischi ma anche le sue insicurezze e i suoi problemi personali. Nel 2022, infatti, Lewis ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) How I’mNow è ildi, ma anche la chiusura di un cerchio. Il chitarrista e cantautore pubblica “una canzone sulla mia salute mentale”, come lui stesso dichiara nelle storie Instagram. Parliamo di chiusura di un cerchio perché susta per sbarcare il documentario cui ildidà il titolo: How I’mNow sbarcherà sulla piattaforma il 5 aprile. Con questa canzone e ilil cantautore si mette completamente a nudo e presenta al pubblico i retroscena dei suoi concerti, dei suoi dischi ma anche le sue insicurezze e i suoi problemi personali. Nel 2022, infatti,...

