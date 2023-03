Il nuovo singolo dei Baustelle è Milano è La Metafora Dell’Amore dall’album Elvis: testo e date del tour (Di venerdì 17 marzo 2023) Con Milano è La Metafora Dell’Amore il nuovo singolo dei Baustelle offre una ventata di rock’n’roll spensierato, un’intenzione espressa esplicitamente da Francesco Bianconi e soci per anticipare Elvis, il nuovo album di inediti che vedrà la luce il 14 aprile 2023. Con questo brano i Baustelle dipingono l’hinterland milanese nella sua sfumatura più leggera e meccanica, offrendo un racconto che mescola poesia e frivolezza ma senza mai scadere nel banale. Milano è La Metafora Dell’Amore è stato scritto a sei mani da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini ed è accompagnato da un video-lyric in cui le parole si sovrappongono a istantanee in bianco e nero della città ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Conè Laildeioffre una ventata di rock’n’roll spensierato, un’intenzione espressa esplicitamente da Francesco Bianconi e soci per anticipare, ilalbum di inediti che vedrà la luce il 14 aprile 2023. Con questo brano idipingono l’hinterland milanese nella sua sfumatura più leggera e meccanica, offrendo un racconto che mescola poesia e frivolezza ma senza mai scadere nel banale.è Laè stato scritto a sei mani da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini ed è accompagnato da un video-lyric in cui le parole si sovrappongono a istantanee in bianco e nero della città ...

