Il nuovo fisco | tassa piatta | 3 aliquote Irpef e riforma dell' Iva Tutte le novità

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 marzo 2023) Lafiscale by Meloni ha iniziato il suo viaggio. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega al governo per lafiscale che (scrive l’esecutivo) “riscrive completamente l’attuale sistema tributario varato negli anni 70”. Nuovacon il passaggio da 4 a 3’Ires per le aziende, iva azzerata sui beni di prima necessità e sanzioni alleggerite per gli evasori che si ravvedono. Chi ci guadagna e chi ci perde? Siamo all’inizio di un viaggio dicevamo. Siamo alla legge delega, che indica le linee guida, ma inizia poi l’iter parlamentare e poi i decreti attuativi per stabiliree peculiarità concrete che permettono di fare i conti precisi. Anche perché quando ...