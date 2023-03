Il movimento che spaventa Israele (Di venerdì 17 marzo 2023) La campagna Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni ha messo in difficoltà il governo israeliano e la leadership palestinese. Ma soprattutto ha ridefinito il dibattito sul conflitto tra Israele e Palestina. Dall’archivio di Internazionale. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) La campagna Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni ha messo in difficoltà il governo israeliano e la leadership palestinese. Ma soprattutto ha ridefinito il dibattito sul conflitto trae Palestina. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaseraItalia : 'Abbiamo chiesto a Giorgia Meloni cosa intende fare il Governo per quelle famiglie che non riescono più a pagare la… - MarianoGiustino : Gas contro il corteo notturno delle donne in #Turchia che intendevano raggiungere piazza Taksim a #Istanbul. Le don… - Agenzia_Ansa : 8 MARZO | In Iran la celebrazione all'insegna dello spirito rivoluzionario. Sull'onda delle proteste del movimento… - CesariniOsvaldo : @SignorHood84 @GiuseppeConteIT @Azione_it @CarloCalenda Le ricordo il Rosatellum. legge elettorale fatta dal PD Ant… - AthemaySterling : RT @AlexaMargaRevo: Movimento #FreeAlexSaab in Venezuela ???? guidato dalla moglie del diplomatico Alex Saab, richiede una misura umanitaria… -