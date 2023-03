(Di venerdì 17 marzo 2023) Si è appena conclusa davanti a un folto pubblico l’inaugurazione, presso il Palazzo del Monte di Pietà di Sandel Friuli della mostra “Ildi” dedicata dalla Fondazione, dallo Scriptorium Foroiuliense e dal Comune di Sanal grande Maestro del cinema italiano a cento anni dalla sua nascita. A tagliare il nastro, insieme agli organizzatori, è stato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani che ha sottolineato come: «Francoha dato tanto all’Italia, ci ha dato lustro, ha rappresentato il nostro Paese nelportandoci a vette altissime di prestigio. È doveroso, quindi – ha proseguito Ciriani -, rendere omaggio a un grande maestro della nostra arte nel centenario della sua nascita. Oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_Fvg : A 100 anni nascita una mostra racconta il Mondo di Zeffirelli. A San Daniele del Friuli. Ciriani, grande maestro di… -

... diva e donna fuori dall'ordinario che ha lavorato con registi come, Visconti, Antonioni,... Mostre Tra le mostre da non perdere, Bubble World allo Scalo Farini, dedicata al magicodelle ......ormai una festa anche nel resto del. La Capitale, però, offre anche tante opportunità per gli appassionati di mostre musica teatro e danza. Nel centenario della nascita di Franco, ...... Liliana Cavani, Marco Ferreri, Luigi Comencini, Ettore Scola e Franco, affermandosi anche come scenografo teatrale e allestendo numerose opere nei teatri di tutto il. Oltre alla ...

A 100 anni nascita una mostra racconta il Mondo di Zeffirelli Agenzia ANSA

Mira a questo obiettivo, come spiega il presidente dello Scriptorium Foroiuliense, Roberto Giurano, la mostra "Il mondo di Zeffirelli", inaugurata oggi nel Palazzo del Monte di Pietà di San Daniele ...In occasione del centenario della nascita di Franco Zeffirelli, il Teatro dell’Opera di Roma ridà vita a un suo spettacolo: si tratta dell’edizione dei Pagliacci che vide la luce per la prima volta pr ...