Il momento dello scontro tra il drone Usa e il jet russo (Di venerdì 17 marzo 2023) Il comando europeo delle forze armate Usa ha rilasciato il video che riprende il momento dello scontro verificatosi martedì sul Mar Nero. A impattare sono stati un drone di sorveglianza statunitense e un jet da combattimento russo. Le immagini descrivono il momento critico del contatto a mezz'aria. Il quale, secondo il Pentagono, è durato dai L'articolo proviene da Inews24.it.

