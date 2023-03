Il ministro Valditara in visita nelle Marche: “235 milioni per la ristrutturazione delle scuole. Necessario cambio di passo” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato un totale di 235 milioni di euro per la ristrutturazione e la costruzione di nuove scuole, palestre e impianti sportivi e per la lotta alla dispersione scolastica nella regione delle Marche, di cui 36 milioni di euro destinati alla provincia di Ascoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato un totale di 235di euro per lae la costruzione di nuove, palestre e impianti sportivi e per la lotta alla dispersione scolastica nella regione, di cui 36di euro destinati alla provincia di Ascoli. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : ? Grande traguardo del ministro della Lega Valditara! Dopo aver sbloccato gli arretrati (in media 2.000 euro per d… - La7tv : #piazzapulita Da Donzelli che chiede se 'la sinistra sta con lo Stato o dalla parte dei terroristi” al ministro Val… - NicolaPorro : E menomale che era #Valditara ad essere il “ministro della propaganda”. Leggete l’ultima trovata del #Pd ?? #Lepore… - orizzontescuola : Il ministro Valditara in visita nelle Marche: “235 milioni per la ristrutturazione delle scuole. Necessario cambio… - ProvinciaTeramo : Liceo “Grue” di Castelli: sollecitato il ministro Valditara per il riconoscimento di scuola rara.… -