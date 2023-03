“Il Male”, in regalo per i lettori del Fatto Quotidiano le migliori copertine dello storico giornale satirico – In edicola sabato 18 marzo (Di venerdì 17 marzo 2023) Due chiappe con le orecchie a sventola e gli occhiali: questa era per “il Male” la faccia di Giulio Andreotti, sette volte presidente del Consiglio, 34 volte ministro e parlamentare dal 1948. Nessuna protesta né querela, come per il nano Fanfani con le prolunghe alle gambe o per Craxi grasso, pagliaccio e ladro (14 anni prima di Mani Pulite) o per la bestemmia “porco Pertini” o per “Cossiga tonnè”. L’altro giorno, quando è esplosa la ridicola polemica sulla caricatura di Elly Schlein firmata da Francesco Federighi sul Fatto, abbiamo pensato che la replica migliore non fosse quella di spiegare cosa significa satira e cos’è una caricatura ai nostri innumerevoli censori, non si sa se più ignoranti o più in malafede. Ma quella di regalare ai nostri lettori (gli unici dei quali ci importa qualcosa) le migliori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Due chiappe con le orecchie a sventola e gli occhiali: questa era per “il” la faccia di Giulio Andreotti, sette volte presidente del Consiglio, 34 volte ministro e parlamentare dal 1948. Nessuna protesta né querela, come per il nano Fanfani con le prolunghe alle gambe o per Craxi grasso, pagliaccio e ladro (14 anni prima di Mani Pulite) o per la bestemmia “porco Pertini” o per “Cossiga tonnè”. L’altro giorno, quando è esplosa la ridicola polemica sulla caricatura di Elly Schlein firmata da Francesco Federighi sul, abbiamo pensato che la replica migliore non fosse quella di spiegare cosa significa satira e cos’è una caricatura ai nostri innumerevoli censori, non si sa se più ignoranti o più in malafede. Ma quella di regalare ai nostri(gli unici dei quali ci importa qualcosa) le...

