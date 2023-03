Il ladro di manoscritti che voleva solo circondarsi di libri (Di venerdì 17 marzo 2023) Il caso giudiziario era stato correttamente tradotto in termini letterari dal procuratore che lo scorso luglio aveva annunciato l’arresto. “Una storia vera che diventa un racconto ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) Il caso giudiziario era stato correttamente tradotto in termini letterari dal procuratore che lo scorso luglio aveva annunciato l’arresto. “Una storia vera che diventa un racconto ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloMinervini : Il ladro di manoscritti che ha messo in ginocchio l’editoria mondiale - pierchiodo : Aspetto con ansia la serie tv, giuro ?@NetflixIT? ?@PrimeVideoIT? ?@DisneyPlusIT? non sto scherzando ?? (?@ilpost?) - poperinotv : Curiosa e quasi tenera storia. Spero che la sentenza si fermi alla sanzione pecuniaria. - SilviaPareschi2 : Un mito. (Ha scritto anche a me, per il manoscritto del libro di Phil Klay che sta per uscire per @Einaudieditore.… - fradanilo62 : Il “ladro di manoscritti” voleva solo leggerli prima di tutti gli altri -