Il ladro di manoscritti che voleva solo circondarsi di libri

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il caso giudiziario era stato correttamente tradotto in termini letterari dal procuratore che lo scorso luglio aveva annunciato l'arresto. "Una storia vera che diventa un racconto ...

Filippo Bernardini ha detto di aver organizzato la truffa che ha allarmato per anni l'editoria occidentale per semplice piacere ...

Filippo Bernardini è il ladro di manoscritti che truffava l'editoria ... Maremosso

Una nuova vita inizia». È con queste parole che il padre di Filippo Bernardini, Piero, di Amelia, saluta con gioia la notizia che arriva dagli Usa sul caso del figlio ‘il ladro di manoscritti’, il ...La storia di Filippo Bernardini, che pur di godere delle primizie letterarie è incorso in una frode. Rimane difficile individuare un vero danneggiato: Carlo Fruttero aveva già previsto tutto ...