Il Gladiatore 2, il cast si allarga: in trattative un volto degli Oscar 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Continuano a fioccare novità sulla produzione dell’attesissimo Il Gladiatore 2, che sarà nuovamente diretto da Ridley Scott. Negli scorsi mesi è spuntato il nome di Paul Mescal, candidato ai Premi Oscar 2023 per Aftersun. Ora, un altro volto in lizza ai 95° Academy Awards sarebbe stato contattato: di chi si tratta. In ballo da diversi anni, Il Gladiatore 2 sembra ormai realtà. Il progetto, sequel del campione d’incassi del 2000 e vincitore di 5 Premi Oscar, proseguirà con una nuova storia, incentrata su Lucius. Quest’ultimo, figlio dell’amante di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) e di Lucilla (Connie Nielsen), avrà il volto di Paul Mescal. L’interprete è stato tra i protagonisti della 95° edizione degli Academy Awards, ricevendo la candidatura ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 marzo 2023) Continuano a fioccare novità sulla produzione dell’attesissimo Il2, che sarà nuovamente diretto da Ridley Scott. Negli scorsi mesi è spuntato il nome di Paul Mescal, candidato ai Premiper Aftersun. Ora, un altroin lizza ai 95° Academy Awards sarebbe stato contattato: di chi si tratta. In ballo da diversi anni, Il2 sembra ormai realtà. Il progetto, sequel del campione d’incassi del 2000 e vincitore di 5 Premi, proseguirà con una nuova storia, incentrata su Lucius. Quest’ultimo, figlio dell’amante di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) e di Lucilla (Connie Nielsen), avrà ildi Paul Mescal. L’interprete è stato tra i protagonisti della 95° edizioneAcademy Awards, ricevendo la candidatura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hypeworldit : Il Gladiatore 2, si arricchisce il cast - internata_ : cast da sogno, non vedo l'ora di vedere questo sequel del Gladiatore, sono davvero molto curiosa - UniMoviesBlog : Anche Denzel Washington nel cast del sequel di Il Gladiatore? Parrebbe di si #DenzelWashington #TheGladiator2 - orgoglionerd : Il Gladiatore 2: Barry Keoghan è in trattativa per entrare nel cast - badtasteit : #BarryKeoghan (Eternals, Gli spiriti dell'isola) è in fase di trattative per entrare a far parte del cast de Il gla… -