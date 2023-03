Il Gladiatore 2: Denzel Washington sta per entrare nel cast del sequel (Di venerdì 17 marzo 2023) Denzel Washington sembra vicino ad accettare un ruolo da co-protagonista nel film Il Gladiatore 2, collaborando nuovamente con Ridley Scott. Denzel Washington sembra collaborerà nuovamente con Ridley Scott in occasione del film Il Gladiatore 2. Le fonti del sito Deadline sostengono infatti che l'attore stia concludendo le trattative con la produzione e sarebbe vicino ad accettare un ruolo nell'atteso sequel. Ridley Scott sarà il regista del film Il Gladiatore 2, scegliendo come protagonista Paul Mescal e, proprio il coinvolgimento della star di Aftersun, avrebbe permesso di ottenere il via libera all'inizio delle trattative con Denzel Washington. Il sito sostiene che, dopo aver trovato l'interprete principale, Scott, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023)sembra vicino ad accettare un ruolo da co-protagonista nel film Il2, collaborando nuovamente con Ridley Scott.sembra collaborerà nuovamente con Ridley Scott in occasione del film Il2. Le fonti del sito Deadline sostengono infatti che l'attore stia concludendo le trattative con la produzione e sarebbe vicino ad accettare un ruolo nell'atteso. Ridley Scott sarà il regista del film Il2, scegliendo come protagonista Paul Mescal e, proprio il coinvolgimento della star di Aftersun, avrebbe permesso di ottenere il via libera all'inizio delle trattative con. Il sito sostiene che, dopo aver trovato l'interprete principale, Scott, ...

