Il fenomeno delle 'borseggiatrici rom' in metro? Anche linciaggi e gogna pubblica sono un reato (Di venerdì 17 marzo 2023) Come sempre, quando si scatenano fenomeni mediatici come quello delle "borseggiatrici rom", quando noi attivisti interveniamo denunciando un modo inaccettabile di agire, in modo esplicito o meno, si dice che noi difendiamo i ladri. Per questo bisogna fare un po' di chiarezza. In questi giorni, da quando la consigliera comunale Monica Romano ha denunciato come violenza quello che ormai è diventato lo sport preferito di molti ventenni, filmare quelle che loro ritengono borseggiatrici nelle metropolitane di Roma e Milano – scatenando reazioni violente, fisicamente nei passeggeri e verbalmente sui social, catturando migliaia di like e diventando così famosi – il dibattito pubblico si concentra molto sui temi della privacy, della generalizzazione, del razzismo o della disperazione dei derubati. Io invece penso che, se pur importanti, in questo caso questi ...

