Il “falco” Lagarde Dalla Bce nuova stangata sui tassi di interesse | rialzo di 50 punti base

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 marzo 2023) Vincono i falchi sulle colombe e madame Christineimprime un altro giro di vite al costo del denaro. E di conseguenza ai mutui, aumentando di 50i tredichiave della Bce. L’obiettivo è sempre lo stesso: raffreddare l’inflazione e portarla dal circa 10 attuale al due per cento. Il doppio scivolone delle Borse di ieri e di tre giorni fa (il primo per il crollo del titolo della Credit Suisse, il secondo per il crack della californiana Svb) non ha sconsigliato alladi desistere da questo nuovo. «Si prevede che l’inflazione rimarrà troppo alta per troppo tempo», si è giustificata lei nella conferenza stampa convocata per illustrare l’odierna decisione del Consiglio direttivo.: «Inflazione ancora ...