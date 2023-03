Il dramma dei trapiantati a Cosenza: “Occhiuto ci aiuti, calpestati i nostri diritti” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il dramma dei trapiantati sintetizzato in un accorato appello trasmessa alla redazione cosentina di Gazzetta del Sud e inviata al presidente della Regione, Roberto Occhiuto . Righe cariche di sofferenza... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildeisintetizzato in un accorato appello trasmessa alla redazione cosentina di Gazzetta del Sud e inviata al presidente della Regione, Roberto. Righe cariche di sofferenza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 811Proudman : RT @Ale_ToddeM5S: Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera, non ha dato alcuna risposta sull’aumento delle rate dei #mutui perché evi… - albertoorselli : RT @Ale_ToddeM5S: Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera, non ha dato alcuna risposta sull’aumento delle rate dei #mutui perché evi… - GiovanniG1950 : RT @CristinaMolendi: Ennesima figura plateale di cacca dei grullo-piddioti. … il dramma è che mi attaccano sul jobs act. Quando dico che l’… - GigiAdinolfi : RT @Ale_ToddeM5S: Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera, non ha dato alcuna risposta sull’aumento delle rate dei #mutui perché evi… - ClaudiaBiddoccu : RT @Ale_ToddeM5S: Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera, non ha dato alcuna risposta sull’aumento delle rate dei #mutui perché evi… -