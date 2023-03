Il disastro della patrimoniale sulla casa | cosa pagheremo di più da subito

(Di venerdì 17 marzo 2023) Una direttiva green che lascerà “al verde” le tasche dei proprietari di, che farà lievitare l'inflazione e che – cilieginatorta – si candida a realizzare un vero e proprio primato in negativo: imbruttire i meravigliosi borghi che il resto del mondo ci invidia. Niente male, si fa per dire, la dinamica destinata a innestarsi con la riforma Ue sulle prestazioni energetiche delle abitazioni. A denunciare urbi et orbi gli effetti collateralinorma che impone la ristrutturazione delle case – con l'obiettivo di portarle tutti in classe E entro il 2030 – è il centrodestra italiano che ha votato compatto a Bruxelles contro la direttiva e che è pronto a ribaltare il quadro in sede di Trilogo, quando interverrà come governo. Dopo il passaggio nel Parlamento europeo, infatti, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... M5S_Europa : Abbiamo sentito di tutto riguardo alla direttiva case green votata e approvata ieri al @Europarl_IT: dai banchi del… - StefanoFeltri : Al governo della vergogna interessano solo i trafficanti ma non le vittime - fattoquotidiano : Dietro le 57 vittime dell’incidente c’è stata la privatizzazione selvaggia a favore dell’italiana FS e della france… - xenonian1 : RT @metaanto: Bravissimo @BelpietroTweet ai sinistri come @pfmajorino : siete i responsabili della situazione che stiamo vivendo. La primav… - MarcoGa42601899 : @Harlock49982180 La maggior parte dei giocatori presenti sta sera tranne 3-4 , facevano parte della primavera AZ. T… -

Giuseppe Cruciani denuncia la strategiatensione' delle Ong per 'destabilizzare' il governo ... Meloni dà la prima batosta a Schlein: sul salario minimoPd 'Prima l'accusa al governo ...Poi la stoccata sul nuovo ospedale : 'Il nuovo Maria Vittoria sarebbe da subito a rischio... come il dragaggioDora Riparia, che danneggerebbero anche i comuni limitrofi'....non segnalata e per l'utilizzo di Instagram in occasionescorsa edizione del Festival... Ecco il- Ferragni a Sanremo, multa da capogiro: chi paga...

I cani di Chernobyl, discendenti del disastro Le Scienze

La squadra di Maurizio Sarri, è l’unica squadra italiana a non essersi qualificata al prossimo turno della competizione europea. Primo tempo La gara si apre con la Lazio aggressiva e che trova la rete ...nel cuore della città, in piazza del Gesù – dice Massimiliano Ruggiero, titolare di Vite Vite in via Cisterna dell’Olio – Non si è fatto niente per evitare il disastro». I preziosissimi monumenti ...