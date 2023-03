Il Cremlino avverte | “Slovacchia e Polonia invieranno aerei all’Ucraina? Saranno distrutti Questo non influirà sull’esito dell’operazione militare”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Senza usare mezzi termini stamane il portavoce del, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che glida guerra chehanno annunciato di voler inviare, ““. Ieri infatti era stata laa dare notizia dell’invio di 4 caccia a Kiev, ed oggi anche il primo ministro slovacco, Eduard Heger, ha reso noto che il suo paese ha dato l’ok all’invio di alcuni Mig-29, per altro di fabbricazione sovietica. Peskov: “Questa fornitura nonspeciale, ma può portare ulteriori problemi alla stessa Ucraina e al popolo ucraino” Come ha riferito l’agenzia di stampa ‘Tass’, commentando quanto comunicato dai ...

In ogni caso Kirby: 'Continuiamo e continueremo le operazioni di sorveglianza per la sicurezza della regione del Mar Nero e dell'Ucraina'. La portavoce del ministero degli Esteri del...Il governatore sostiene che "la pace dovrebbe essere l'obiettivo" eche l'invio di armi ... E il portavoce delDmitry Peskov nota che l'accordo a tre 'solleva molte domande legate alla

