Il Covid presto sarà solo un brutto ricordo (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Covid, a tre anni dall’inizio della pandemia, sta per diventare come un’influenza stagionale e presto sarà solo un brutto ricordo. Ad affermarlo sono i vertici dell’Oms. “Penso che stiamo arrivando a un punto in cui potremo guardare al Covid-19 allo stesso modo in cui guardiamo all’influenza stagionale”, ha sottolineato, nel corso di una conferenza stampa, il direttore delle emergenze dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Michael Ryan. A tre anni dall’inizio della pandemia l’Oms ha afferma che il Covid sta per diventare come un’influenza stagionale “Una minaccia per la salute – ha aggiunto Ryan -, un virus che continuerà a uccidere. Ma un virus che non sta sconvolgendo la nostra società o sconvolgendo i nostri sistemi ospedalieri, e credo tutto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Il, a tre anni dall’inizio della pandemia, sta per diventare come un’influenza stagionale eun. Ad affermarlo sono i vertici dell’Oms. “Penso che stiamo arrivando a un punto in cui potremo guardare al-19 allo stesso modo in cui guardiamo all’influenza stagionale”, ha sottolineato, nel corso di una conferenza stampa, il direttore delle emergenze dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Michael Ryan. A tre anni dall’inizio della pandemia l’Oms ha afferma che ilsta per diventare come un’influenza stagionale “Una minaccia per la salute – ha aggiunto Ryan -, un virus che continuerà a uccidere. Ma un virus che non sta sconvolgendo la nostra società o sconvolgendo i nostri sistemi ospedalieri, e credo tutto ...

