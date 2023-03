Il console del Marocco a Napoli: Pronti a ospitare i Mondiali di calcio del 2030 (Di venerdì 17 marzo 2023) “Il Marocco si è unito a Spagna e Portogallo per candidarsi a ospitare i Mondiali di calcio del 2030. L’annuncio è arrivato direttamente dal re del Marocco, Mohammed VI, come si apprende da un comunicato ufficiale: l’obiettivo – ha aggiunto il monarca – è di mostrare capacità di alleanza tra “Africa ed Europa, tra nord e sud del Mediterraneo e tra mondo africano, arabo ed euromediterraneo”. A dirlo è il console Generale del Regno del Marocco a Napoli Mohamed Khalil. “Si tratta di un’occasione che il Marocco non può perdere e che getta lo sguardo oltre i Mondiali, per una Nazione dallo slancio sempre più intercontinentale, attrattiva e accogliente e che le potrà permettere di consolidare il proprio ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) “Ilsi è unito a Spagna e Portogallo per candidarsi adidel. L’annuncio è arrivato direttamente dal re del, Mohammed VI, come si apprende da un comunicato ufficiale: l’obiettivo – ha aggiunto il monarca – è di mostrare capacità di alleanza tra “Africa ed Europa, tra nord e sud del Mediterraneo e tra mondo africano, arabo ed euromediterraneo”. A dirlo è ilGenerale del Regno delMohamed Khalil. “Si tratta di un’occasione che ilnon può perdere e che getta lo sguardo oltre i, per una Nazione dallo slancio sempre più intercontinentale, attrattiva e accogliente e che le potrà permettere di consolidare il proprio ...

