Il compromesso dei MiG: si sblocca l'impasse sui caccia a Kiev (Di venerdì 17 marzo 2023) La Polonia ha dichiarato che invierà quattro caccia MiG-29 "Fulcrum" all'Ucraina nei prossimi giorni, rendendola la prima nazione occidentale a fornire aerei da guerra a Kiev. Il presidente polacco Andrzej Duda ha detto che il suo Paese invierà quattro caccia, dei 28 in suo possesso, provenienti dagli stock della ex Germania dell'Est negli anni Novanta. InsideOver.

