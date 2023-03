Il card Becciu si difende dalle false accuse | ' mai manipolato nessuno | e tanto meno il Santo Padre E Peña Parra fa chiarezza S C

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KorazymOrg : 49ª Udienza del Processo 60SA in Vaticano. L’amara perplessità del Card. Becciu per le parole del Comandante della… - vik_brantegem : 49ª Udienza del Processo 60SA in Vaticano. L’amara perplessità del Card. Becciu per le parole del Comandante della… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Le nobili parole del card. Becciu dopo le strane dichiarazioni del comandante della Gendarmeria - FarodiRoma : Le nobili parole del card. Becciu dopo le strane dichiarazioni del comandante della Gendarmeria -

Queste parole sono state pronunciate "con fermezza e a testa alta" dall. Giovanni Angelo, che all'inizio della 52ma udienza del processo in corso in Vaticano per gli investimenti ...'Io non sono un manipolatore. Io, nella mia vita, non ho mai manipolato nessuno, e tanto meno il Santo Padre'. Lo ha sottolineato, 'con fermezza e a testa alta', il. Angelo, che all'inizio della 52ma udienza i corso in Vaticano per gli investimenti finanziari della Santa Sede a Londra, ha rilasciato una dichiarazione spontanea con la quale ha risposto ...'Il nome di Cecilia Marogna l'ho letto sui giornali'. Lo ha dichiarato mons. Edgar Peña Parra, sostituto alla Segreteria di Stato e successore del. Angelonello stesso ruolo, durante la 52ma udienza del processo in corso in Vaticano per gli investimenti della Segreteria di Stato a Londra. Interpellato dal presidente del tribunale ...

Processo in Vaticano: card. Becciu, "mai manipolato nessuno ... Servizio Informazione Religiosa

Io, nella mia vita, non ho mai manipolato nessuno, e tanto meno il Santo Padre”. Lo ha sottolineato, “con fermezza e a testa alta”, il card. Angelo Becciu, che all’inizio della 52ma udienza i corso in ...Lo ha dichiarato mons. Edgar Peña Parra, sostituto alla Segreteria di Stato e successore del card. Angelo Becciu nello stesso ruolo, durante la 52ma udienza del processo in corso in Vaticano per gli ...