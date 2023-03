Il Brasile cancella il negazionismo ambientale di Bolsonaro | inaugurato a Rio il centro per studiare i cambiamenti climatici con gli Usa

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il 14 marzo è stato un giorno particolarmente celebrato in, soprattutto in piazza Mauá a Rio de Janeiro, dove una moltitudine di brasiliani, particolarmente giovani e donne, si sono recati non solo per commemorare il “Giorno di Marielle”, ma anche per assistere all’atteso lancio del “Climate Hub”, un’entità scientifica nata per agire nell’ambito climatico esu iniziativa della Columbia University, la prima università al mondo che ha creato una facoltà dedicata allo studio deie ambientali del pianeta. Climate Hub riceverà, fino al 2024, tre milioni di dollari, stanziati dalla Prefettura di Rio de Janeiro, e il governo ha partecipato all’evento in grande stile, con il suo entourage politico al completo. Ilclimatico è stato annunciato nell’avveniristico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il Brasile cancella il negazionismo ambientale di Bolsonaro: inaugurato a Rio il centro per studiare i cambiamenti… -

Dall'America aldall'Europa dei regimi autoritari ed illiberali di Ungheria e Polonia a cui ... li patteggia, lida decenni con milioni di evasori e banditi fiscali . Con l'obiettivo ...... che ha raccolto 63 milioni di dollari per l'Etiopia ,il debito e We are the future. ... ma le sue origini risalgono a centinaia di anni fa nell'Africa, nele nel Sud America', ha ...Inla action figure di Shazam da 30 centimetri ideata da Spin Master sarà disponibile ... Un elemento questo non marginale, ma che comunque noni dubbi su un reboot che, a tre anni dal ...

Il Brasile cancella il negazionismo ambientale di Bolsonaro: inaugurato a Rio il centro per studiare i… Il Fatto Quotidiano

Hai già letto 10 articoli. Per continuare a leggerci sostienici.Le autorità brasiliane hanno sequestrato le consegne dei Flipper Zero, in quanto i dispositivi possono essere utilizzati per attività illecite.