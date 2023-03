Il bilaterale Xi-Putin serve interessi diversi a Mosca e a Pechino (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping si recherà a Mosca dal 20 al 22 marzo per incontrare l’omologo Vladimir Putin. L’agenzia filogovernativa russa Tass riporta che i due cominceranno i colloqui durante un pranzo informale il 20 marzo e che le discussioni includeranno l’“ulteriore sviluppo delle relazioni di partenariato globale e di cooperazione strategica tra Russia e Cina”. Questa sarà la prima volta che Xi visiterà la Russia da quando Mosca ha invaso l’Ucraina. Una portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che la Cina manterrà “una posizione obiettiva ed equa” sulla guerra in Ucraina e “svolgerà un ruolo costruttivo nel promuovere i colloqui per la pace”. Il sostegno di Pechino a Mosca è controverso. Nonostante i due Paesi abbiano dichiarato un’amicizia senza limiti prima della guerra e ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping si recherà adal 20 al 22 marzo per incontrare l’omologo Vladimir. L’agenzia filogovernativa russa Tass riporta che i due cominceranno i colloqui durante un pranzo informale il 20 marzo e che le discussioni includeranno l’“ulteriore sviluppo delle relazioni di partenariato globale e di cooperazione strategica tra Russia e Cina”. Questa sarà la prima volta che Xi visiterà la Russia da quandoha invaso l’Ucraina. Una portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che la Cina manterrà “una posizione obiettiva ed equa” sulla guerra in Ucraina e “svolgerà un ruolo costruttivo nel promuovere i colloqui per la pace”. Il sostegno diè controverso. Nonostante i due Paesi abbiano dichiarato un’amicizia senza limiti prima della guerra e ...

