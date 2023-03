Il Benfica e la “maledizione di Bela Guttmann” | il vero avversario dei portoghesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mantp45 : @GattaMario3 Il Benfica ha una maledizione che dura da 60 anni, è ora che venga sfatata. - Kagakazov : su Inter Benfica sento di aver le spalle coperte dalla maledizione di Bela Guttmann. - danisaltato_ : e perché no OCCHIO AL BENFICA CHE DEVE SPEZZARE LA MALEDIZIONE - pinopao : RT @Fra_zz: E' giunto il momento di mettere fine alla maledizione di Béla Guttmann. Forza Benfica!!! #ChampionsLeague #UECL - Mauro39201502 : A quanti anni è arrivata la maledizione del benfica? -

Real, Benzema rompe laChelsea . E anche nella scorsa stagione il Chelsea si rivelò un ...- INTER . MANCHESTER CITY - BAYERN . MILAN - NAPOLI ...Sulla panchina si siede Sven Goran Eriksson, reduce da un'esperienza al. In rosa ci sono ... Jugovic vince il suo primo e unico scudetto , ma per la Juve ricomincia ladelle finali ...... cancellare quello che qui chiamano xingamento ,, o feitiço mágico , incantesimo. I più ...30 Firenze - Novara 2 - 3 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00- Bruges 5 - 1 21:10 Chelsea - ...

Trapattoni al Benfica: vittoria del titolo, maledizione spezzata e ... Goal Italia

Napoli, Milan e Inter: per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League sarebbe meglio il Chelsea o il Benfica Apparentemente, l’urna che dovrà determinare il tabellone degli ottavi per le 3 ...Il Psg per il secondo anno consecutivo è stato eliminato agli ottavi di finale di Champions League: scelti Spalletti e Osimhen ...