Il bello del giovedì sera 2023 vol 10

(Di venerdì 17 marzo 2023) Conosci la tua squadra del: Real Sociedad A Donostia piove sempre, cadono 1500 mm di pioggia ogni anno ed è stata una vera sfortuna che quel giorno del 1818 non piovesse. Le truppe napoleoniche difendono la città dall’assedio di quelle anglo-portoghesi comandate dal duca di Wellington, quello del filetto. Prima di quel giorno, l’alba del 25 luglio, esplode una mina che apre una breccia nelle mura cittadine. Esplode troppo presto, però, rispetto ai piani. È ancora buio, l’artiglieria non può aiutare, aprendo altre brecce. Le truppe accorrono lente, i francesi le respingono senza grande fatica, provocando gravi perdite. Uomini corrono nella pianura sottostante, i cannoni napoleonici li tartassano. Quasi 700 morti, più di 300 prigionieri. A San Sebastian si chiama “marea viva”: l’alta e la bassa marea si alternano in maniera piuttosto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Diamo a Dio il primo posto nella Confessione. Se Lui è il protagonista, tutto diventa bello e confessarsi diventa i… - DarioBallini : Meloni va a Piombino a inaugurare il rigassificatore che il sindaco di Piombino, del partito della Meloni, non vole… - Giorgiolaporta : Buon compleanno alla mia #Italia, buon #17marzo al Paese più bello del mondo. Buona festa dell’#UnitadItalia a chi… - Mimmo80571401 : RT @Pontifex_it: Diamo a Dio il primo posto nella Confessione. Se Lui è il protagonista, tutto diventa bello e confessarsi diventa il Sacra… - claudiateani62 : RT @Pontifex_it: Diamo a Dio il primo posto nella Confessione. Se Lui è il protagonista, tutto diventa bello e confessarsi diventa il Sacra… -

Scrive Jack Kerouac in 'On the road': 'Poi venne la primavera, il periodo piùper viaggiare'. Quella - nella primavera1965 - è la Route 66 dell'InterMago. Non perderti le Newsletter ...Una sua bellissima considerazione: 'Il mio corpo è il mio strumento, e il mio strumento èperché è specchio realemio essere al mondo. Lo specchio in cui il pubblico si tuffa per ritrovarsi.... un tema messo in primo piano anche dai Friedkin: "Ci sono delle prescrizioni da rispettare per valorizzarlo ancora di più anche dal punto di vistatraffico e della mobilità. È un progetto...

Atalanta in semifinale con il gol più bello del Torneo; l'Inter doma ai calci di rigore un'eroica Cremonese Sprint e Sport

Becciu, in una lettera depositata agli atti, fa poi presente che sarebbe stato il Papa a proporgli di stendere delle dichiarazioni, in vista del processo, da firmare, cosa poi non avvenuta, e non il ...Dal punto di vista meteo invece, venerdì 17, porterà tanta fortuna: il sole sarà dominante e le condizioni meteo bellissime! Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che un ...