Il battito cardiaco può influenzare la percezione del tempo (Di venerdì 17 marzo 2023) – A volte il tempo sembra non passare mai, oppure andare troppo veloce. Chi non ha mai provato questa sensazione quando era l'emozione, negativa o positiva, a influenzare le nostre ore o, addirittura, i minuti? Ad esempio, il tempo sembra non trascorrere mai quando siamo annoiati e soli e corre via in un attimo quando siamo impegnati in qualcosa di piacevole. E sebbene gli scienziati dicano da molto tempo che a controllare il tempo sia il nostro cervello, arriva ora uno studio pubblicato su Psychophysiology che suggerisce che è il cuore a giocare un ruolo importate nella percezione del trascorrere del tempo. Psicologi della Cornell University hanno dimostrato sperimentalmente, a livello di microsecondi, che le suddette distorsioni psicologiche del ...

