IIS ‘De Liguori’ | gli studenti presentano app alla Borsa Mediterranea del Turismo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Istituto di Istruzione Superiore “De’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti protagonistadel, rassegna in svolgimento a Napoli presso la Mostra d’Oltremare. Facendo seguito ad una convenzione PCTO intercorsa con la Pro loco di Airola, capofila del progetto “Maratonart”, i ragazzi del “De’ Liguori” hanno realizzato un’app tesopromozione e valorizzazione turistica del territorio sannita attraversato dal percorso vanvitelliano. L’app, a breve scaricabile da Google Play per tutti i dispositivi android, è stata “lanciata”, dopo la presentazione avutasi venti giorni fa presso la Rocca dei Rettori, in occasione della cerimonia di apertura della BMT partenopea. Al progetto, che uniscegrande attenzione per le dinamiche del ...