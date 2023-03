Idrogeno - Fondi in arrivo per stazioni e veicoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la pubblicazione da parte del ministero dei Trasporti della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento pubblico per la realizzazione di stazioni per il rifornimento di Idrogeno, arriva il commento positivo dell'Associazione italiana Idrogeno H2It, che rappresenta grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca e università che lavorano nel settore dell'Idrogeno. L'organizzazione ha accolto con favore la notizia dei contributi statali per oltre 103,5 milioni di euro destinati a progetti per la realizzazione di stazioni per il rifornimento del gas, grazie ai Fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); H2It si augura che anche il resto dei 230 milioni complessivi previsti dal Piano venga comunque investito nella mobilità a Idrogeno e ha ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la pubblicazione da parte del ministero dei Trasporti della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento pubblico per la realizzazione diper il rifornimento di, arriva il commento positivo dell'Associazione italianaH2It, che rappresenta grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca e università che lavorano nel settore dell'. L'organizzazione ha accolto con favore la notizia dei contributi statali per oltre 103,5 milioni di euro destinati a progetti per la realizzazione diper il rifornimento del gas, grazie aidel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); H2It si augura che anche il resto dei 230 milioni complessivi previsti dal Piano venga comunque investito nella mobilità ae ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Rete nazionale di distributori di idrogeno, approvata la graduatoria per i fondi PNRR - effebot : RT @Hydronews2: H2IT - Associazione Italiana #Idrogeno: “Un’ottima notizia i 36 progetti ammessi ai fondi del PNRR per le stazioni di rifor… - Hydronews2 : H2IT - Associazione Italiana #Idrogeno: “Un’ottima notizia i 36 progetti ammessi ai fondi del PNRR per le stazioni… - luigibertschy : RT @vdaufficiale: Approvata la graduatoria per i fondi PNRR per la rete nazionale di distributori di idrogeno: anche la Valle d'Aosta tra l… - bobinetv : Pnrr: anche VdA in graduatoria per i fondi per la rete di distributori a idrogeno #valledaosta #amministrazione -… -