Identità e nazione Perché quando dici Italia | dici il nome mio

In molti, in troppi, sostengono che l'Italia, in fondo, non esista, e che il popolo Italiano sarebbe un artificio. Il presente articolo, che tenta di fare chiarezza su questo argomento, è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2018 Il 17 marzo del 1861 veniva solennemente proclamato il Regno d'Italia, cellula primigenia del nostro Stato unitario. Il 1° marzo del 1938, esattamente 80 anni fa, si spegneva a Gardone Riviera il «poeta soldato» Gabriele D'Annunzio, che sempre a marzo era nato (il 12 del 1863). Marzo: il mese sacro all'Italia, il mese consacrato a Mavors-Mamers-Marte, l'antico dio guerriero dei popoli italici. Perché è proprio la guerra l'elemento quintessenziale che unisce questi grandi eventi della nostra storia: la spedizione dei Mille, il Volturno, il Piave, l'Isonzo, ...

L'anniversario dell'Unità d'Italia, Mattarella: "I valori della Repubblica per cercare la pace" ... un'aperta minaccia che ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea ... Perché, come ha spiegato Ernest Renan , la Nazione è una 'grande solidarietà, un plebiscito che si ... Unità d'Italia, Meloni "Celebriamo un popolo fiero della sua patria" ...per rendere grande la nostra Nazione. Auguri a tutti i cittadini. A 162 anni dall'Unità d'Italia, celebriamo un popolo unito, fiero, coraggioso e orgoglioso della sua Patria e della sua identità".